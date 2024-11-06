Все ограничения на дорогах Башкирии сняты — МЧС

Ранее «Башинформ» информировал о том, что из-за непогоды временно закрывали движение для грузового и пассажирского транспорта в Белорецком и Учалинском районах по дороге Белорецк — Учалы — Миасс на участке ориентировочно между Белорецком и Казаккулово; на участке автодороги Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск с 249 по 275 км (Абзелиловский район РБ); в Баймакском и Зилаирском районах по дороге Магнитогорск — Ира — на участке ориентировочно между Сибаем и Верхней Казармой.