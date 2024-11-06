В Витебске 94-летняя женщина отдала 18 000 рублей мошенникам, но вернула их

В Витебске 94-летняя женщина отдала мошенникам 18 000 рублей, но вернула их. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел.
В сообщении сказано, что в милицию обратилась 94-летняя жительница Витебска, которая стала жертвой телефонных мошенников. Говорится, что аферисты смогли убедить пенсионерку в том, что ее сын стал виновником дорожно-транспортного происшествия. Для того, чтобы ему избежать ответственности, нужно передать все деньги, которые есть дома.
«Вскоре на пороге появился мужчина, забрал более 18 тысяч рублей и ушел», — рассказали в МВД.
Отмечается, что пенсионерка встретила соседку и сообщила ей о случившемся. В ведомстве обращают внимание на то, что благодаря бдительности соседки про случившееся узнала милиция. Оперативники смогли задержать курьера мошенников. Им оказался 38-летний витебчанин, узнавший о криминальном заработке от своего знакомого.
В МВД подчеркнули, что деньги были изъяты, их вернут пенсионерке. Следователи завели уголовное дело за мошенничество в крупном размере.
Тем временем жительница Бобруйска отдала мошенникам все деньги семьи — 92 тысячи рублей: «Копили 10 лет, а потеряли за день».
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