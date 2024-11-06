В Витебске 94-летняя женщина отдала 18 000 рублей мошенникам, но вернула их

В сообщении сказано, что в милицию обратилась 94-летняя жительница Витебска, которая стала жертвой телефонных мошенников. Говорится, что аферисты смогли убедить пенсионерку в том, что ее сын стал виновником дорожно-транспортного происшествия. Для того, чтобы ему избежать ответственности, нужно передать все деньги, которые есть дома.