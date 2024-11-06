Олбани
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тактико-специальные учения проведут в Ленинском округе Иркутска 28 ноября

На ж/д переезде может образоваться затор.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске с 10:00 до 14:00 28 ноября будут проходить тактико-специальные учения ГУ МЧС России по Иркутской области. Как рассказали КП-Иркутск в администрации города, местом проведения выбрали железнодорожный переезд на улице ПМС-45.

— В указанный период времени может образоваться затор на ж/д переезде. Поэтому жителей просят заранее планировать маршрут, — прокомментировали в администрации.

Специалисты отработают практические навыки, которые могут пригодиться во время устранения последствий крупной транспортной аварии на ж/д переезде.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 9-летняя девочка упала с канатной дорожки на детской площадке в Ангарске. Получила травмы, ей понадобилась помощь медиков. Правоохранители начали проверку.

учения