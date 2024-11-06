Тактико-специальные учения проведут в Ленинском округе Иркутска 28 ноября

В Иркутске с 10:00 до 14:00 28 ноября будут проходить тактико-специальные учения ГУ МЧС России по Иркутской области. Как рассказали КП-Иркутск в администрации города, местом проведения выбрали железнодорожный переезд на улице ПМС-45.