Тактико-специальные учения проведут в Ленинском округе Иркутска 28 ноября

В Иркутске с 10:00 до 14:00 28 ноября будут проходить тактико-специальные учения ГУ МЧС России по Иркутской области. Как рассказали КП-Иркутск в администрации города, местом проведения выбрали железнодорожный переезд на улице ПМС-45.
— В указанный период времени может образоваться затор на ж/д переезде. Поэтому жителей просят заранее планировать маршрут, — прокомментировали в администрации.
Специалисты отработают практические навыки, которые могут пригодиться во время устранения последствий крупной транспортной аварии на ж/д переезде.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 9-летняя девочка упала с канатной дорожки на детской площадке в Ангарске. Получила травмы, ей понадобилась помощь медиков. Правоохранители начали проверку.