Татарстанцам рассказали, как определить наличие вируса Коксаки

Жителям Татарстана объяснили, как отличить заболевание, вызванное вирусом Коксаки, от других инфекций. Критерии озвучили в минздраве республики после новостей в СМИ о распространении вируса по России.
Как следует из сообщения ведомства, распространение болезни отличается сезонным характером. Её пик обычно приходится на летние месяцы: июль и август. Осенью, напротив, регистрируется снижение числа таких случаев. Это заболевание, как правило, протекает в легкой или средней форме. Часто пациенты не обращаются за медицинской помощью, считая недуг лёгким недомоганием. Симптомы вируса Коксаки включают в себя повышение температуры тела и кожные высыпания на кистях, ступнях и голове.
Кроме того, в министерстве подчеркнули, что осенью вирус утрачивает свою активность из-за непереносимости холодной погоды. При снижении температуры воздуха ниже шести градусов вирус Коксаки прекращает своё размножение.
Отметим, в Татарстане случаи заболевания классифицируются как единичные. Массового распространения вирус не получил.