Татарстанцам рассказали, как определить наличие вируса Коксаки

Как следует из сообщения ведомства, распространение болезни отличается сезонным характером. Её пик обычно приходится на летние месяцы: июль и август. Осенью, напротив, регистрируется снижение числа таких случаев. Это заболевание, как правило, протекает в легкой или средней форме. Часто пациенты не обращаются за медицинской помощью, считая недуг лёгким недомоганием. Симптомы вируса Коксаки включают в себя повышение температуры тела и кожные высыпания на кистях, ступнях и голове.