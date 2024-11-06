Игорь Кобзев встретился с участниками Школы КВН в Иркутской области

Глава региона также вручил благодарственные письма губернатора за вклад в развитие движения КВН в Приангарье.
Игорь Кобзев подчеркнул важность развития КВН в регионе и заявил о поддержке как взрослых, так и школьных команд.
Школа КВН, организованная министерством по молодежной политике Иркутской области, проходит в регионе впервые за 10 лет и объединила 120 участников.
По окончании обучения участники получат знания и навыки для организации собственных игр КВН в своих муниципалитетах и будут находиться под постоянным кураторством организаторов школы.
Школа КВН реализуется в рамках федерального проекта «Молодежь России» национального проекта «Образование» при поддержке Росмолодежи.