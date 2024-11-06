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Игорь Кобзев встретился с участниками Школы КВН в Иркутской области

В рамках проходящей в Иркутской области Школы КВН состоялся открытый диалог с губернатором Игорем Кобзевым. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Источник: Соцсети

Глава региона также вручил благодарственные письма губернатора за вклад в развитие движения КВН в Приангарье.

Игорь Кобзев подчеркнул важность развития КВН в регионе и заявил о поддержке как взрослых, так и школьных команд.

Школа КВН, организованная министерством по молодежной политике Иркутской области, проходит в регионе впервые за 10 лет и объединила 120 участников.

По окончании обучения участники получат знания и навыки для организации собственных игр КВН в своих муниципалитетах и будут находиться под постоянным кураторством организаторов школы.

Школа КВН реализуется в рамках федерального проекта «Молодежь России» национального проекта «Образование» при поддержке Росмолодежи.