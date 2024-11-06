Заболеваемость ОРВИ снизилась в Волгоградской области за неделю

Согласно данным регуправления Роспотребнадзора, по итогам 44-й календарной недели 2024 года в Волгоградской области число обращений из-за острых респираторных инфекций снизилось на 7% по сравнению с предыдущей неделей. При этом среди детей в возрасте от 3 до 6 лет заболеваемость уменьшилась на 7%, среди школьников 7−14 лет — на 17%.