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Заболеваемость ОРВИ снизилась в Волгоградской области за неделю

Специалисты Роспотребнадзора опубликовали данные о распространении острых респираторных вирусных инфекций в регионе.

Согласно данным регуправления Роспотребнадзора, по итогам 44-й календарной недели 2024 года в Волгоградской области число обращений из-за острых респираторных инфекций снизилось на 7% по сравнению с предыдущей неделей. При этом среди детей в возрасте от 3 до 6 лет заболеваемость уменьшилась на 7%, среди школьников 7−14 лет — на 17%.

В регионе зафиксированы риновирусы (с наибольшей частотой), парагрипп, аденовирус, бокавирус.

Количество случаев COVID-19, который протекает с характерными для ОРВИ симптомами, снизилось в сравнении с предыдущей неделей на 29%. В Волгоградской области продолжает циркулировать геновариант «Омикрон».

Также в ведомстве отметили, что уже свыше 1 млн жителей региона прошли иммунизацию против гриппа.

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