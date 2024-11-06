Заболеваемость ОРВИ снизилась в Волгоградской области за неделю

Согласно данным регуправления Роспотребнадзора, по итогам 44-й календарной недели 2024 года в Волгоградской области число обращений из-за острых респираторных инфекций снизилось на 7% по сравнению с предыдущей неделей. При этом среди детей в возрасте от 3 до 6 лет заболеваемость уменьшилась на 7%, среди школьников 7−14 лет — на 17%.
В регионе зафиксированы риновирусы (с наибольшей частотой), парагрипп, аденовирус, бокавирус.
Количество случаев COVID-19, который протекает с характерными для ОРВИ симптомами, снизилось в сравнении с предыдущей неделей на 29%. В Волгоградской области продолжает циркулировать геновариант «Омикрон».
Также в ведомстве отметили, что уже свыше 1 млн жителей региона прошли иммунизацию против гриппа.