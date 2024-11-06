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В Соликамске до конца 2027 года отреставрируют историческое здание соборной колокольни

Краевая госинспекция по охране объектов культурного наследия опубликовала приказ об утверждении охранного обязательства памятника архитектуры федерального значения «Колокольня» на ул. Набережной, 88.

Источник: Коммерсантъ

Это здание входит в состав объекта ансамбля «Троицкий собор с колокольней». Приказ датирован 30 октября и подписан начальником инспекции Анной Князевой. В здании соборной колокольни располагается Соликамский краеведческий музей.

Согласно охранному обязательству, до 30 декабря 2027 года в здании соборной колокольни необходимо устранить причины появления трещин и отреставрировать оконные блоки.

Соборная колокольня на ул. Набережной, 88, была построена в 1713 году из полнотелого керамического кирпича, ее фасады отделаны в стилистике архитектуры барокко. Здание находится в историческом центре Соликамска, на Соборной площади. Колокольня является архитектурной доминантой ансамбля Соборной площади.

архитектура