В Соликамске до конца 2027 года отреставрируют историческое здание соборной колокольни

Это здание входит в состав объекта ансамбля «Троицкий собор с колокольней». Приказ датирован 30 октября и подписан начальником инспекции Анной Князевой. В здании соборной колокольни располагается Соликамский краеведческий музей.
Согласно охранному обязательству, до 30 декабря 2027 года в здании соборной колокольни необходимо устранить причины появления трещин и отреставрировать оконные блоки.
Соборная колокольня на ул. Набережной, 88, была построена в 1713 году из полнотелого керамического кирпича, ее фасады отделаны в стилистике архитектуры барокко. Здание находится в историческом центре Соликамска, на Соборной площади. Колокольня является архитектурной доминантой ансамбля Соборной площади.