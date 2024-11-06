В Соликамске до конца 2027 года отреставрируют историческое здание соборной колокольни

Соборная колокольня на ул. Набережной, 88, была построена в 1713 году из полнотелого керамического кирпича, ее фасады отделаны в стилистике архитектуры барокко. Здание находится в историческом центре Соликамска, на Соборной площади. Колокольня является архитектурной доминантой ансамбля Соборной площади.