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Движение транспорта ограничат по улице Красных Мадьяр в Иркутске

Ограничение продлится до 19 ноября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске вводят ограничение на движение транспорта по улице Красных Мадьяр. Как сообщили в пресс-службе администрации города, запрет начинает действовать 6 ноября с 14:00.

— До 18:00 19 ноября будет ограничено движение транспорта (сужение на одну полосу) по улице Красных Мадьяр напротив дома № 11 на Лебедева-Кумача, — поделились в пресс-службе администрации.

Такую меру приняли из-за необходимости ремонта тепловых сетей на этом участке.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре на два дня ограничили проезд по улице Фаворского.