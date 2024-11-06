Движение транспорта ограничат по улице Красных Мадьяр в Иркутске

В Иркутске вводят ограничение на движение транспорта по улице Красных Мадьяр. Как сообщили в пресс-службе администрации города, запрет начинает действовать 6 ноября с 14:00.
— До 18:00 19 ноября будет ограничено движение транспорта (сужение на одну полосу) по улице Красных Мадьяр напротив дома № 11 на Лебедева-Кумача, — поделились в пресс-службе администрации.
Такую меру приняли из-за необходимости ремонта тепловых сетей на этом участке.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре на два дня ограничили проезд по улице Фаворского.