В Новосибирске в декабре откроются 35 ёлочных базаров

По данным департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства городской администрации, в этом году заключены договоры на размещение и эксплуатацию ёлочных базаров на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена.