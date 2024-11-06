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В Новосибирске в декабре откроются 35 ёлочных базаров

9 из них будут работать на левом берегу, 26 — на правом.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

1 декабря в Новосибирске начнут работать 35 ёлочных базаров. Об этом в среду, 6 ноября, сообщили в пресс-центре мэрии мегаполиса.

По данным департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства городской администрации, в этом году заключены договоры на размещение и эксплуатацию ёлочных базаров на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена.

26 площадок будут работать на правом берегу, остальные 9 — на левом.

Список адресов, где будут официально продавать новогодние деревья, доступен по ссылке.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Минприроды НСО прогнозируют повышение цен на ели до 20%.

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