В Новосибирске в декабре откроются 35 ёлочных базаров

1 декабря в Новосибирске начнут работать 35 ёлочных базаров. Об этом в среду, 6 ноября, сообщили в пресс-центре мэрии мегаполиса.
По данным департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства городской администрации, в этом году заключены договоры на размещение и эксплуатацию ёлочных базаров на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена.
26 площадок будут работать на правом берегу, остальные 9 — на левом.
Список адресов, где будут официально продавать новогодние деревья, доступен по ссылке.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Минприроды НСО прогнозируют повышение цен на ели до 20%.