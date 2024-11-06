На Кубани построят два вытрезвителя

Напомним, строительство данных учреждений обсуждали минувшем летом депутаты Законодательного собрания Краснодарского края. Краснодар и Сочи выбраны для открытия первых спецучреждений для помощи тем, кто невоздержан в употреблении спиртного, как города, в которых выявляется наибольшее количество лиц в состоянии опьянения.
По словам чиновников, финансирование организаций будет осуществляться за счет субвенций из регионального бюджета. А на их открытие и организацию в первый год потребуется порядка 145 млн рублей, для полноценного функционирования нужно еще 35 млн ежегодно.
Создание вытрезвителей для людей в состоянии опьянения позволит снизить уровень преступности в регионе. По данным полиции, каждое шестое преступление на Кубани совершается злоумышленниками, употребившими спиртные напитки.
— Закон о внесении изменений в краевой бюджет подписали в конце октября. На основании соглашений мы в муниципалитеты доведем финансирование. Средства будут перечислены до конца года, — сообщили «КП»-Кубань" (18+) в министерстве труда и социального развития Краснодарского края.