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На Кубани построят два вытрезвителя

На территории двух городов планируют построить новые вытрезвители. На эти цели потребуется 145 млн рублей. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia.

Напомним, строительство данных учреждений обсуждали минувшем летом депутаты Законодательного собрания Краснодарского края. Краснодар и Сочи выбраны для открытия первых спецучреждений для помощи тем, кто невоздержан в употреблении спиртного, как города, в которых выявляется наибольшее количество лиц в состоянии опьянения.

По словам чиновников, финансирование организаций будет осуществляться за счет субвенций из регионального бюджета. А на их открытие и организацию в первый год потребуется порядка 145 млн рублей, для полноценного функционирования нужно еще 35 млн ежегодно.

Создание вытрезвителей для людей в состоянии опьянения позволит снизить уровень преступности в регионе. По данным полиции, каждое шестое преступление на Кубани совершается злоумышленниками, употребившими спиртные напитки.

— Закон о внесении изменений в краевой бюджет подписали в конце октября. На основании соглашений мы в муниципалитеты доведем финансирование. Средства будут перечислены до конца года, — сообщили «КП»-Кубань" (18+) в министерстве труда и социального развития Краснодарского края.

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