Баста остановил концерт в Красноярске из-за слушательницы, которой стало плохо

Когда Баста понял, что произошло, он остановил концерт и позвал медиков. После того как девушка попала в руки врачей, выступление продолжилось. Позже рэперу сообщили, что с девушкой все в порядке и она чувствует себя лучше, эту информацию артист озвучил со сцены.