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Баста остановил концерт в Красноярске из-за слушательницы, которой стало плохо

В Красноярске девушке стало плохо на концерте рэпера Василия Вакуленко, более известного широкому слушателю под псевдонимами Баста и Ноггано.

Источник: РИА "Новости"

Выступление артиста состоялось 5 ноября во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина. В перерывах между песнями, когда Баста беседовал с публикой, в зале внезапно раздались крики. Оказалось, что одной из поклонниц артиста стало плохо. Таким образом зрители пытались привлечь внимание рэпера к данной ситуации.

Когда Баста понял, что произошло, он остановил концерт и позвал медиков. После того как девушка попала в руки врачей, выступление продолжилось. Позже рэперу сообщили, что с девушкой все в порядке и она чувствует себя лучше, эту информацию артист озвучил со сцены.

Напомним, что концерт Василия Вакуленко в Красноярске должен был состояться еще 25 июня 2023 года, но его перенесли на неопределенный срок. Жители краевой столицы массово жаловались в Роспотребнадзор на сложности с возвратом денег за билеты.

Летом текущего года рэпер порадовал красноярцев своим выступлением на острове Татышев в рамках VK Fest. После он поругался с госавтоинспекторами и ушел со своего концерта пешком. Видео, на котором видно, как артист идет по Октябрьскому мосту в окружении толпы фанатов, облетело весь интернет.

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