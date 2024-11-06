На Казахстан надвигаются морозы и метели: прогноз погоды на конец недели

Согласно данным «Казгидромет», 7 ноября ночью на севере республики прогнозируется сильный снег, а на востоке, юге и юго-востоке — дождь с переходом в снег. В центральных и северо-западных регионах страны ожидаются порывы ветра до 30 м/с и выше, что также осложнит погодные условия. Кроме того, синоптики предупреждают о возможном гололеде и густом тумане, которые могут создать дополнительные риски для передвижения.
Температура воздуха на севере, востоке и в центре республики понизится до −5…-10 градусов ночью, а днем не превысит −2…-7 градусов мороза. В южных и юго-восточных областях ожидается понижение ночной температуры до −5 градусов, а в горных районах — до −6…-11 градусов мороза.