На Казахстан надвигаются морозы и метели: прогноз погоды на конец недели

Согласно данным «Казгидромет», 7 ноября ночью на севере республики прогнозируется сильный снег, а на востоке, юге и юго-востоке — дождь с переходом в снег. В центральных и северо-западных регионах страны ожидаются порывы ветра до 30 м/с и выше, что также осложнит погодные условия. Кроме того, синоптики предупреждают о возможном гололеде и густом тумане, которые могут создать дополнительные риски для передвижения.