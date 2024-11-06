Вратарь ФК «Ростов» Рустам Ятимов высказался после матча со «Спартаком»

Вратарь ФК «Ростов» Рустам Ятимов после кубкового матча в Москве заявил, что у «Спартака» толком не было моментов для взятия ворот, и донская команда могла бы обыграть соперников со счетом 3:0.
— Ребята ложились под все мячи, у «Спартака» толком момента не было для взятия ворот. У нас же были моменты, могли выигрывать 2:0 или 3:0, — сказал Рустам Ятимов в эфире «Матч ТВ».
Напомним, во вторник, 5 ноября, ФК «Ростов» на выезде обыграл «Спартак» со счетом 1:0. В первом тайме Рустам Ятимов отбил пенальти в исполнении Эсекьеля Барко.