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Движение по Восточному выезду из Уфы из-за монтажных работ временно перекроют

Ограничение будет действовать два часа.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе временно закроют движение на всем Восточном выезде. Об этом предупредили в региональном Минтрансе.

В ведомстве уточнили, что ограничения будут введены 1 декабря с двух до четырех часов ночи. В это время строители будут заниматься монтажными работами. Ночные часы были выбраны из-за низкого трафика в это время.

Водителей просят отнестись к временным неудобствам с пониманием и планировать свой маршрут заранее.

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