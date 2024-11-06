Движение по Восточному выезду из Уфы из-за монтажных работ временно перекроют

В Уфе временно закроют движение на всем Восточном выезде. Об этом предупредили в региональном Минтрансе.
В ведомстве уточнили, что ограничения будут введены 1 декабря с двух до четырех часов ночи. В это время строители будут заниматься монтажными работами. Ночные часы были выбраны из-за низкого трафика в это время.
Водителей просят отнестись к временным неудобствам с пониманием и планировать свой маршрут заранее.
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