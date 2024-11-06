«Я всегда хотела доминировать, как Серена Уильямс». Белоруска Арина Соболенко впервые в карьере закончит год первой ракеткой мира, но у нее есть другой план

26-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко еще до окончания итогового турнира WTA гарантировала себе звание первой ракетки мира по итогам года, впервые в карьере.
Соболенко закончит 2024 год первой ракеткой мира.
Это стало известно после поражения ее главной конкурентки — польки Иги Свентек, второй ракетки — от американки Коко Гауфф на итоговом турнире в Эр-Рияде.
Свентек не играла в туре два месяца, а Соболенко выдала за это время серию побед, взяла два титула и прибыла в Эр-Рияд в отличной форме. Она одержала две победы над Чжэн Циньвэнь и Жасмин Паолини, обеспечив себе выход из группы и участие в полуфинале.
А Свентек с трудом, в трех сетах обыграла Крейчикову, а вот с третьей ракеткой мира Гауфф справиться не сумела. Все это значит, что Соболенко уже сейчас может отмечать свое лидерство в WTA-туре, которое продолжится и с возобновлением нового сезона в январе.
Но, судя по соцсетям Арины, отмечать она не спешит. И этому, на наш взгляд, есть несколько причин.
Арина закончит год первой ракеткой мира. Фото: WTA.
Соболенко мало звания первой ракетки, она хочет войти в историю.
Первая причина. Фейерверка эмоций нет ни у нее, ни у команды, потому что Соболенко уже была первой ракеткой. Ничего кардинально нового не произошло. Она приехала в Эр-Рияд в этом звании, а впервые получила его в сентябре 2023-го.
Второе. Бурно радоваться во время турнира, на который сделана большая ставка — не к добру. Соболенко четвертый раз участвует в итоговом турнире WTA и ни разу его не выигрывала. А ей очень хочется в соперничестве с семью лучшими теннисистками мира быть первой.
В прошлом году она потеряла звание первой ракетки именно здесь, уступив в полуфинале Иге Свентек. Свентек сейчас еще в игре. Да, она не сможет забрать сейчас у Арины первое место в рейтинге, но выиграть турнир — вполне.
А поражение от Свентек, да и вылет от другой соперницы сильно ударит по самолюбию Арины. Как это было, например, в сентябре 2023-го, когда белоруска с звании первой проиграла финал US Open Коко Гауфф.
Третье. С выигранными турнирами «Большого шлема» и растущим числом недель во главе рейтинга ее амбиции растут. Когда-то она мечтала о титулах и первой ракетке, а сейчас она хочет войти в историю. Времени на это не так уж и много, и именно сейчас — на пике возможностей — белоруска может приблизиться к суперзвездам. Недаром уже в Эр-Рияде Соболенко сказала:
— Я всегда хотела доминировать в туре, как это делала Серена Уильямс, как это долго удавалось Иге Свентек, — сказала она журналистам.
Трудно представить, что Соболенко сможет хотя бы приблизиться к Серене по числу титулов «Большого шлема». У Серены их 23, а у Арины — 3. Но опередить Свентек, у которой пять титулов, реально.
Очень далеко, где-то в другой галактике, и рекорд по числу недель на первой строчке рейтинга. У легендарной Штеффи Граф их 377, а у Арины пока 9.
Свентек занимает седьмое место в истории со 125 неделями. Догнать ее будет очень трудно. Но для начала, например, можно попытаться опередить Марию Шарапову, не чужого для Беларуси человека. У Шараповой — 21 неделя (5 титулов на турнирах «Большого шлема»). А потом и белоруску Викторию Азаренко — 51 неделя.
Проще говоря, Соболенко ставит перед собой уже другие цели, нежели некоторое время назад:
— Это действительно вдохновляет, и, конечно, я хочу доминировать на туре, как это сделали они (Уильямс и Свентек. — Ред.). Но я пытаюсь сосредоточиться на себе, на самосовершенствовании, чтобы убедиться, что у меня есть все возможности доминировать.
Соболенко поднялась в отношении к миру и себе уже на другой уровень.
Арине удался осенний отрезок сезона. Фото: кадр видео.
Соболенко преодолела большие проблемы в 2024 году.
Арина Соболенко сумела стать первой ракеткой мира по итогам года, отыграв очень большой отрыв Иги Свентек по очкам. Но самое главное даже не в том, сколько она отыграла, а как она это сделала.
В этом году Соболенко выиграла два турнира «Большого шлема» в Австралии и США. Могла бы и больше. Однако, «Ролан Гаррос» стал для нее сущим кошмаром — она выбыла в четвертьфинале из-за того, что отравилась накануне матча в парижском ресторане.
А Уимблдон стал продолжением черной полосы — из-за травмы Арина отказалась от участия уже в Англии, в статусе главной фаворитки.
Она призналась журналистам, что травмирована. «Это teres major», — сказала Соболенко, что можно перевести как «Это большая круглая мышца». Проблема с teres major вынудила ее сняться до этого с матча против Анны Калинской в Берлине. Арина снялась с турнира во время матча впервые в жизни!
— Я никогда не сталкивалась с серьезными травмами в своей карьере, — говорила Соболенко. — Те трудности, которые я сейчас переживаю, это слишком. Я бы сказала, что последний месяц был для меня действительно сложным. Я боролась со множеством разных болей.
Арина получила травму плеча, из-за которой пропустила Уимблдон. Фото: социальные сети Арины Соболенко.
Ее тренер Антон Дубров говорил, что на то, как Соболенко пыталась выполнить подачу и не могла, было тяжело смотреть.
Это вызвало бурную дискуссию — играть на обезболивающих или сняться с Уимблдона. С Уимблдона!
— Каковы шансы? — объяснял Дубров. — Если мы будем слишком давить, то можем потерять весь сезон, — цитирует его WTA.
Отказ от престижнейшего турнира, где ты фаворит, а вдобавок травма, которая неизвестно к чему приведет. Это было лишь четыре месяца назад.
— Вы не чувствуете, что получили травму, — объяснала Арина. — Если вы дадите мне гири, я пойду поднимать гири. Но если вы скажете мне подавать, я буду испытывать боль. Мы сделали МРТ. Мы сделали все, что могли для реабилитации и лечения.
1 июля Соболенко заявила, что не сыграет на Уимблдоне: «Сердце разбито…».
Следующий раз на корт она выйдет в Вашингтоне спустя 39 дней после последнего матча. Этот период займет лечение и отдых в ее доме в Майами вместе с с новым бойфрендом Георгиосом Франгулисом. Душевные раны были залечены Гергиосом, а над больным плечом поработали физиотерапевты.
На встрече с журналистами в Вашингтоне Соболенко представала отдохнувшей и посвежевшей.
— Мне было очень важно сделать небольшой перерыв. У меня были действительно тяжелые, тяжелые испытания, начиная с марта. Они не прекращались.
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Отказавшись рисковать здоровьем на Уимблдоне, она приняла тяжелое, но правильное решение, которое спасло сезон. Жертвы окупились титулами на US Open, в Цинциннати и Ухане.
— Мы приняли правильное решение не играть на Уимблдоне и Олимпиаде, — сказал Дубров.
И вот теперь Арина снова первая ракетка. Она выиграла 22 из своих последних 23 матчей.
— Оглядываясь назад думаю, для меня это был важный момент — просто расслабиться и подзарядить батареи — сказала Соболенко в Эр-Рияде. — Я хорошо восстановилась, убедившись, что мое плечо зажило, что я могу вернуться сильнее. После этой небольшой паузы я была очень, очень голодна до тенниса. Это определенно помогло мне оказаться там, где я сейчас.
Соболенко в ударе. Фото: социальные сети Арины Соболенко.
С Ариной продолжает работать тренер по биомеханике.
И слова благодарности Соболенко в адрес своей команды после ее победы над Паолини — еще одно подтверждение, что это не только ее заслуга.
Кстати, в Эр-Рияде в ее тренерском штабе работает Гэвин Макмиллан — специалист по биомеханике. Человек, который помог исправить Соболенко технику подачи и улучшить удары с задней линии.
— Он важный человек в нашей команде, — сказала Арина. — Он помог мне однажды. Я это очень ценю. Всегда нужно искать, что улучшить. Думаю, я никогда не перестану работать над своей подачей и улучшать этот удар. Есть пробелы, поэтому мы все еще работаем.
Понимание, что ты хоть и первая ракетка мира, но далеко от совершенства — ключ к дальнейшему прогрессу Соболенко, а амбиций ей не занимать.
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