«Я всегда хотела доминировать, как Серена Уильямс». Белоруска Арина Соболенко впервые в карьере закончит год первой ракеткой мира, но у нее есть другой план

— Он важный человек в нашей команде, — сказала Арина. — Он помог мне однажды. Я это очень ценю. Всегда нужно искать, что улучшить. Думаю, я никогда не перестану работать над своей подачей и улучшать этот удар. Есть пробелы, поэтому мы все еще работаем.