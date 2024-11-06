В России разработали сенсоры для выявления заболеваний по анализу дыхания

НОВОСИБИРСК, 6 ноября. /ТАСС/. Ученые Института неорганической химии СО РАН разработали уникальные сенсоры, которые позволяют определять наличие заболевания легких и печени по анализу дыхания. Об этом сообщила журналистам автор разработки, научный сотрудник института Виктория Иванова.
«Сенсоры, которые можно использовать в качестве диагностики различных заболеваний по составу выдыхаемого воздуха. Это новое развивающееся направление — высокотехнологичная медицина. Мои сенсоры портативны и могут применяться как в поликлиниках, так и на выездных мероприятиях», — сказала Иванова.
Сенсор представляет собой прозрачную пластину длиной в несколько сантиметров, на который нанесен специальный материал. Анализ дыхания основан на измерении электрического сопротивления этого материала. После того, как человек выдыхает, образец со следами его дыхания помещается в специальный аппарат, куда и подается поток воздуха, после чего туда пускают газ. Чем выше сопротивление, зафиксированное на сенсоре, тем выше вероятность наличия заболевания.
Исследовательница пояснила, что сенсоры можно применять для диагностики бронхо-легочных заболеваний и почечных заболеваний. В основе сенсора гибридный материал на основе углеродных нанотрубок и полиароматических молекул. «Особое внимание в моей работе уделяется таким молекулам как фтолоцианины металлов. Это красители синего и зеленого цвета, они хорошо изучены в литературе. Они известны своей высокой чувствительностью к различным газовым аналитам», — сказала она.
Испытания сенсора планируется проводить в сотрудничестве со специалистами НМИЦ им. Мешалкина в Новосибирске. Предполагается, что они продлятся три года. Финансирование ученые рассчитывают получить за счет гранта РНФ.