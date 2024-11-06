В России разработали сенсоры для выявления заболеваний по анализу дыхания

Сенсор представляет собой прозрачную пластину длиной в несколько сантиметров, на который нанесен специальный материал. Анализ дыхания основан на измерении электрического сопротивления этого материала. После того, как человек выдыхает, образец со следами его дыхания помещается в специальный аппарат, куда и подается поток воздуха, после чего туда пускают газ. Чем выше сопротивление, зафиксированное на сенсоре, тем выше вероятность наличия заболевания.