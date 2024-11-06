Найден простой способ получения катализаторов для очистки газовых выбросов

Оксиды азота считаются одними из основных загрязнителей воздуха, приводящих к истощению озонового слоя, фотохимическому смогу и кислотным дождям. Для очистки таких выбросов широкое применение получило селективное каталитическое восстановление. Однако большинство коммерческих катализаторов на основе оксидов ванадия, титана и вольфрама рассчитаны на использование при температуре 300−400 градусов Цельсия, а газовые выбросы угольных электростанций обычно имеют температуру ниже 300 градусов Цельсия. Еще одной проблемой при использовании могут стать высокие концентрации оксида серы, вызывающие загрязнение катализатора и коррозию оборудования.