Найден простой способ получения катализаторов для очистки газовых выбросов

ТОМСК, 6 ноября. /ТАСС/. Новый метод изготовления высокопроизводительных катализаторов на основе оксидов ванадия, титана и вольфрама, которые используются для очистки газовых выбросов, представили ученые Томского политехнического университета (ТПУ) в сотрудничестве с коллегами из Китая. Новый способ получения более экологичный и простой, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.
Оксиды азота считаются одними из основных загрязнителей воздуха, приводящих к истощению озонового слоя, фотохимическому смогу и кислотным дождям. Для очистки таких выбросов широкое применение получило селективное каталитическое восстановление. Однако большинство коммерческих катализаторов на основе оксидов ванадия, титана и вольфрама рассчитаны на использование при температуре 300−400 градусов Цельсия, а газовые выбросы угольных электростанций обычно имеют температуру ниже 300 градусов Цельсия. Еще одной проблемой при использовании могут стать высокие концентрации оксида серы, вызывающие загрязнение катализатора и коррозию оборудования.
«Проведенные исследования образцов показали, что полученные монолитные сетчатые катализаторы показывают высокую эффективность использования активных компонентов и демонстрируют сильные синергетические эффекты, по сравнению с часто используемыми катализаторами на основе керамики. Так, они обладают превосходной низкотемпературной денитрифицирующей активностью и высокой устойчивостью к оксиду серы», — сказано в сообщении.
По словам одного из авторов статьи, профессора НОЦ Н. М. Кижнера ТПУ Владимира Ана, разработанный подход позволяет сократить количество этапов, обычно используемых для получения катализаторов на основе оксидов, ванадия, титана и вольфрама. Таким образом, это более экологичный и простой метод производства высокопроизводительных катализаторов, чье применение, в перспективе, позволит более эффективно очищать газовые выбросы в промышленности.
В исследовании участвовали сотрудники факультета материаловедения и инженерии Северо-Восточного университета (КНР), Фошаньской высшей школы инноваций Северо-Восточного университета и Научно-исследовательского центра им. Н. М. Кижнера Инженерной школы новых производственных технологий ТПУ. Результаты исследования опубликованы в журнале Tungsten.