Где в Ростовской области возьмут 50 млн мальков в год, объяснил ученый

— У нас исчезает тарань, судак, лещ. А осетровые могут обитать в широком диапазоне солености. И повышение солености Азовского моря никак не сказывается на их возможности роста и развития. Это рыбы, которые питаются донными организмами. Поэтому они — наиболее перспективный вид, который может кратно нарастить численность. В планах — снова сделать Азовское морем полным рыбы. И восстановить его славу, как осетрового водоема.