Где в Ростовской области возьмут 50 млн мальков в год, объяснил ученый

Власти Ростовской области собираются выделить свыше миллиарда рублей на реконструкцию двух донских рыбоводных заводов и одного центра аквакультуры. Как следует из объяснения, реконструкция этих производственных предприятий позволит региону обеспечить ежегодный выпуск не менее 50 миллионов штук (!) молоди рыб.
О какой именно рыбе идет речь, в эфире радио «КП — Ростов-на-Дону» на волне 89,8 FM рассказал зоолог Сергей Дудкин.
ЧТО В ПЛАНАХ?
— Прежде всего, речь идет о ценных видах рыб. И, если мы говорим о «Донском осетровом заводе», то это русский осетр, севрюга и белуга. У предприятия есть все возможности для наращивания выпуска. Сформированы ремонтно-маточные стада. Единственное, что сдерживает, это выростные бассейновые площади. Поэтому необходимо строительство новых для того, чтобы увеличить масштабы воспроизводства.
Если же речь идет об «Аксайско-Донском заводе», то, по словам зоолога, он планировался, как рыбцово-шемайно-стерляжий завод. И должен специализироваться на выпуске молоди стерляди. Кроме того, здесь всегда выращивали и молодь рыбца. Сейчас масштабы планируется увеличить. И дополнительно на заводе внедрят технологию искусственного воспроизводства шемаи.
АЗОВСКОЕ — МОРЕ РЫБЫ.
Пока 50 миллионов штук молоди рыб для донских заводов только в планах.
— На сегодняшний день объем выпуска «Донского осетрового завода» составляет порядка шести миллионов в год. Ученые исследовали современную кормовую базу реки Дон, Таганрогского залива и Азовского моря. И названная цифра в 50 млн соответствует той приемной емкости и возможности экосистемы, чтобы каждый год принимать и вмещать в себя такой объем молоди рыб.
Сергей Дудкин объяснил, почему именно сейчас было решено заняться воспроизводством осетровых видов.
— У нас исчезает тарань, судак, лещ. А осетровые могут обитать в широком диапазоне солености. И повышение солености Азовского моря никак не сказывается на их возможности роста и развития. Это рыбы, которые питаются донными организмами. Поэтому они — наиболее перспективный вид, который может кратно нарастить численность. В планах — снова сделать Азовское морем полным рыбы. И восстановить его славу, как осетрового водоема.