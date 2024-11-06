Снегопад в Самарской области: ГИБДД предупреждает о ДТП

5 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 14 человек. Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 378 нарушений ПДД РФ, в том числе нарушение правил светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» — 45 и управление транспортным средством в состоянии опьянения — 17.