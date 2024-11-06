Delain выпустили трек The Reaping и клип на него

Dance With The Devil — это второй релиз группы с обновленным составом под руководством Вестерхольта. В 2021 году все участники коллектива, кроме его основателя, опубликовали заявления об уходе. Таким образом, Delain «вернулись к корням», вновь став сольным проектом Мартейна, как это и было во времена альбома Lucidity (2006).