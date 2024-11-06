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Ситуацию с присвоением пляжа в Ростовской области взял на контроль глава СК

Житель хутора в Ростовской области решил присвоить участок пляжа, в СК уже ведется проверка.

Источник: Комсомольская правда

Ситуацию с самовольным присвоением участка пляжа в хуторе Калинин Ростовской области взял на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин. Об этом сообщили в пресс-службе федерального Следкома.

— Глава ведомства поручил доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах, — проинформировали в СК.

Следователи начали проверку после сюжета на ТВ о том, что житель хутора пытается присвоить участок пляжа около своего дома и мешает людям посещать береговую полосу. При этом мужчина якобы игнорирует решение суда о необоснованности его действий, а местные власти пока не разрешили проблему.

— По данному факту проводится проверка в рамках статьи «Халатность» (ст. 293 УК РФ), — добавили в пресс-службе Следственного комитета России.