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В Самаре 5 ноября выпало почти шесть миллиметров снега

Мощный снегопад прошел в Самаре.

Сейчас в Олбани: +17° 4 м/с 77% 753 мм рт. ст. +12°
Источник: Михаил Терещенко/ТАСС

Почти шесть миллиметров снега выпало в Самаре 5 ноября. Буквально за несколько часов он укрыл дороги, тротуары, дворы, словно пришла настоящая зима. Чтобы справиться с последствиями снегопада на улицы города вышли 170 единиц техники. Коммунальщики убирали снег, отсыпали дороги и тротуары, чтобы не было скользко.

Снегопад привел к тому, что утром 5 ноября в Самаре образовались серьезные пробки. На дорогах происходили ДТП, а цены на такси заметно выросли.

В ближайшие несколько дней в Самарской области сохранится морозная и снежная погода. 7 и 9 ноября синоптики прогнозируют мокрый снег. А к выходным в регион придет потепление, температура воздуха поднимется до +5 градусов.