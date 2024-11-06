В Самаре 5 ноября выпало почти шесть миллиметров снега

Почти шесть миллиметров снега выпало в Самаре 5 ноября. Буквально за несколько часов он укрыл дороги, тротуары, дворы, словно пришла настоящая зима. Чтобы справиться с последствиями снегопада на улицы города вышли 170 единиц техники. Коммунальщики убирали снег, отсыпали дороги и тротуары, чтобы не было скользко.