В Самаре 5 ноября выпало почти шесть миллиметров снега

Почти шесть миллиметров снега выпало в Самаре 5 ноября. Буквально за несколько часов он укрыл дороги, тротуары, дворы, словно пришла настоящая зима. Чтобы справиться с последствиями снегопада на улицы города вышли 170 единиц техники. Коммунальщики убирали снег, отсыпали дороги и тротуары, чтобы не было скользко.
Снегопад привел к тому, что утром 5 ноября в Самаре образовались серьезные пробки. На дорогах происходили ДТП, а цены на такси заметно выросли.
В ближайшие несколько дней в Самарской области сохранится морозная и снежная погода. 7 и 9 ноября синоптики прогнозируют мокрый снег. А к выходным в регион придет потепление, температура воздуха поднимется до +5 градусов.