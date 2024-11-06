Мошенники начали обманывать пермяков с помощью дипфейков

На сегодняшний день проблема кибермошенничества и хищений денежных средств у жителей России, в том числе и Пермского края, является одной из самых актуальных. В последние годы правоохранителями фиксируется значительный рост количества таких преступлений и размера ущерба от них. Как рассказал управляющий Отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков, в целом по стране за первое полугодие 2024 года мошенникам удалось похитить у россиян более 9 миллиардов рублей.