Мошенники начали обманывать пермяков с помощью дипфейков

На сегодняшний день проблема кибермошенничества и хищений денежных средств у жителей России, в том числе и Пермского края, является одной из самых актуальных. В последние годы правоохранителями фиксируется значительный рост количества таких преступлений и размера ущерба от них. Как рассказал управляющий Отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков, в целом по стране за первое полугодие 2024 года мошенникам удалось похитить у россиян более 9 миллиардов рублей.
Первый заместитель министра территориальной безопасности Пермского края Альберт Марданов, в свою очередь, сообщил, что за восемь месяцев 2024 года в Прикамье зарегистрировано более 6,9 тысяч преступлений, совершенных с помощью информационных технологий. Обычно киберпреступления характеризуются сложностью установления личности преступника. А мошеннические схемы могут быть непредсказуемыми и разнообразными.
— Мошенники выдают себя за работодателей, сотрудников операторов сотовой связи, социальных служб, ФСБ, полиции, службы безопасности банка, используют угрозы уголовных дел и обманом получают доступ к личным кабинетам на «Госуслугах». Также мошенники активно используют СВО для выманивания денег под предлогом поиска пропавшего родственника, друга или помощи фронту. Жертвами аферистов часто становятся дети, подростки и пенсионеры, — отметил Альберт Марданов.
— В своей преступной деятельности мошенники используют не только современные технологии, но и методы психологического воздействия на потерпевшего. Одним из основных видов мошенничеств являются звонки от лжеродственников. Злоумышленники обманывают пожилых людей под предлогом «Ваш родственник попал в ДТП». Всего в 2024 году на территории Прикамья было совершено 197 мошенничеств под указанным предлогом. Из них 164 раскрыто и задержано 83 лица, — рассказал начальник отдела Управления уголовного розыска краевого МВД Степан Коневцев.
По его словам, в этом году указанная схема немного трансформировалась. Жителям Прикамья поступают звонки от лже-сотрудников Центробанка с сообщениями о необходимости обезопасить средства, находящиеся под угрозой мошеннических действий.
Однако в последнее время уловки мошенников становятся все более изощренными. В схеме обмана жителей они используют новейшие технологии. Например, создают так называемые дипфейки. Это технология, при помощи которой создают фальшивые видео, аудио и фото, где лица и голоса людей заменяют с помощью искусственного интеллекта.
— Для этого злоумышленникам достаточно получить образцы голоса человека и его изображение. И с помощью специальных программ они создают аудио- или видеообращение, на котором известный вам человек говорит знакомым голосом. Такое сообщение вызывает большой уровень доверия у абонента, и в последующем он может совершить действия, предложенные мошенником. Например, перевести деньги на карту, — пояснил заместитель начальника отдела службы безопасности пермского Отделения Банка России Александр Верижников.
Специалисты советуют перепроверять подозрительные или нехарактерные сообщения от знакомого человека. Лучше всего перезвонить ему и уточнить, отправлял ли он данное сообщение.
По данным краевого МВД, также в Пермском крае зарегистрированы факты мошенничеств с использованием различных мессенджеров, где мошенники создают фейковые аккаунты реально существующих людей. Вступают в переписку с контактами, ранее скопированными с телефона, и под разными предлогами похищают деньги.
Как не попасть на уловки мошенников
Полиция настоятельно рекомендует при поступлении подозрительного звонка от неизвестных лиц прервать разговор. Если остались сомнения, следует самостоятельно позвонить в банк, мобильному оператору связи или своим родственникам и перепроверить поступившие сведения.
В МВД предупреждают, что работники банков и сотрудники правоохранительных органов никогда не запрашивают данные банковской карты, не требуют пароли из СМС и не просят совершать переводы с карты. Когда незнакомец выходит с вами на связь и пытается выманить какие-то данные, просит назвать секретные коды из сообщений — это первый признак того, что с вами общается злоумышленник.
В полиции разъясняют, что понятия «резервный счет» или «безопасный счет» в сфере банковских услуг не существует — это предлог для обмана мошенниками. Сотрудники банка и правоохранительных органов не сообщают по телефону о мошеннических действиях со счетами. В ведомстве советуют не совершать финансовых операций по инструкциям, полученным в ходе телефонных разговоров или переписки в сети Интернет.
Родители также должны объяснять своим детям об опасностях общения с незнакомцами в Интернете и об уголовной ответственности за участие в преступных схемах. Важно, чтобы в случае опасности, появления странных друзей или попытки втянуть несовершеннолетнего в сомнительную деятельность, ребенок в первую очередь обращался за помощью к родителям.