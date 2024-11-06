Поддержку аграриям Иркутской области предлагают оказать депутаты Заксобрания

Например, по данным мэра Нукутского района Александра Платохонова, списанию в территории подлежит 450 га зерновых культур. Однако аграрии не теряют надежды: в некоторых районах пшеница, оказавшаяся под снегом, еще не погибла. Тем не менее, ущерб есть и территории предлагают применить повышающий коэффициент при расчете единой субсидии на 2025 год тем товаропроизводителям, которые пострадали от погодных условий в этом году.