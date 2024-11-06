Поддержку аграриям Иркутской области предлагают оказать депутаты Заксобрания

Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области провели выездное совещание в Нукутском районе. Повод — завершение уборочной кампании и возникшие при этом у местных аграриев сложности. В совещании участвовали представители правительства региона и территорий, а также руководители нескольких сельхозпредприятий.
Предварительно участники совещания побывали в полях — познакомились с делами хозяйств в Аларском и нукутском районах. Там возникли проблемы со сбором урожая: подвела погода, сильные и продолжительные дожди. Как сообщил министр сельского хозяйства Приангарья Илья Сумароков, еще в трех районах даже был введен режим ЧС муниципального уровня. Причина та же: неблагоприятные погодные условия, которые помешали собрать урожай. Еще в 9 районах переувлажненность почвы сказалась на уборке посевов: часть осталась неубранной. Общий ущерб в виде прямых затрат сельхозтоваропроизводителей оценивается в 32 миллиона рублей.
Например, по данным мэра Нукутского района Александра Платохонова, списанию в территории подлежит 450 га зерновых культур. Однако аграрии не теряют надежды: в некоторых районах пшеница, оказавшаяся под снегом, еще не погибла. Тем не менее, ущерб есть и территории предлагают применить повышающий коэффициент при расчете единой субсидии на 2025 год тем товаропроизводителям, которые пострадали от погодных условий в этом году.
— Мы понимаем, что наши предприятия выполняют важнейшую задачу по обеспечению продовольственной безопасности. Сегодня мы ставим вопрос о совершенствовании механизмов компенсации потерь. Некоторые из них уже работают на территории региона, но требуют отладки, чтобы их эффективность росла, — прокомментировал председатель областного парламента Александр Ведерников.
По итогам совещания принято решение выработать меры поддержки для сельхозтоваропроизводителей, пострадавших от климатических условий, с учетом опыта соседних регионов. Кроме того, будут разрабатываться и другие механизмы стимулирования местных производителей. Этим займется профильный комитет Заксобрания.