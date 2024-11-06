Лукашенко раскритиковал футбол и хоккей в Беларуси: «Печаль полная»

Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду, 6 ноября, ноября во время церемонии торжественного открытия бассейна международного стандарта в Минске раскритиковал футбол и хоккей в Беларуси, пишет Sputnik.by.
— Я боюсь даже сегодня произносить это: все жду-жду-жду, с новым руководителем футбола и так далее. Печаль полная! — заявил глава государства.
По словам Лукашенко, туда же начинается клониться и белорусский хоккей. Он отметил, что не хватает физической подготовки.
— Особенно футболисты: они не могут с первой минуты до 90-й основного времени в одинаковом темпе провести (матч).
Тем временем белоруска Соболенко впервые в карьере завершит сезон в качестве первой ракетки.
Ранее белоруска Арина Соболенко впервые в карьере закончит год первой ракеткой мира, но у нее есть другой план: «Я всегда хотела доминировать, как Серена Уильямс».