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Лукашенко раскритиковал футбол и хоккей в Беларуси: «Печаль полная»

Лукашенко высказался о белорусском хоккее и футболе.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду, 6 ноября, ноября во время церемонии торжественного открытия бассейна международного стандарта в Минске раскритиковал футбол и хоккей в Беларуси, пишет Sputnik.by.

— Я боюсь даже сегодня произносить это: все жду-жду-жду, с новым руководителем футбола и так далее. Печаль полная! — заявил глава государства.

По словам Лукашенко, туда же начинается клониться и белорусский хоккей. Он отметил, что не хватает физической подготовки.

— Особенно футболисты: они не могут с первой минуты до 90-й основного времени в одинаковом темпе провести (матч).

Тем временем белоруска Соболенко впервые в карьере завершит сезон в качестве первой ракетки.

Ранее белоруска Арина Соболенко впервые в карьере закончит год первой ракеткой мира, но у нее есть другой план: «Я всегда хотела доминировать, как Серена Уильямс».