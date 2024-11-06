Деталь для ядерного объекта впервые напечатали на 3D-принтере

По словам директора бизнес-направления «аддитивные технологии» топливного дивизиона Росатома Ильи Кавелашвили, это первый случай применения на ядерном объекте изделия, изготовленного с помощью 3D-печати, но уже подготовлен перечень из 120 деталей, печатать которых на 3D-принтерах признана целесообразной. «Мы выбрали из них 10 образцов разных классов безопасности, которые будут референтными. Среди них — антидебризный фильтр тепловыделяющей сборки, выгородка внутрикорпусного устройства ядерного реактора ВВЭР-ТОИ и другие. В ходе испытаний мы докажем, что они надежны для промышленного применения, и это ляжет в основу нормативной базы использования аддитивных технологий в атомной отрасли», — приводятся в сообщении слова Кавелашвили.