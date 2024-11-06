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Все введенные из-за погоды ограничения на дорогах Башкирии сняты

Движение организовано в штатном режиме.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии сняли ограничения на дорогах, введенные из-за ухудшения погодных условий. Об открытий трасс сообщает региональный Минтранс.

Ранее большегрузам и пассажирскому транспорту было запрещено перемещаться в Белорецком, Учалинском районах, а также на участке между Сибаем и Верхней Казармой.

Напомним, что в Башкирии минувшей ночью прошел сильный снегопад. Так, в Уфе снежный покров вырос сразу на семь сантиметров.

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