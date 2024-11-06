Скончался главный художник Казанского театра им. Качалова Александр Патраков

«Жизнь Александра Патракова — это более 50 лет творчества, это 120 спектаклей по произведениям русской, мировой и современной драматургии, это почти десяток выставок, это сотни восторженных отзывов зрителей и высоких оценок авторитетнейших искусствоведов», — говорится в сообщении пресс-службы театра.