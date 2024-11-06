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В Волгограде простятся с гандбольным тренером Константином Галузо

Наставник, воспитавший целую плеяду выдающихся спортсменов, ушел из жизни в возрасте 89 лет.

В созданной Константином Галузо школе выросло 16 заслуженных мастеров спорта по гандболу, в том числе олимпийские чемпионы, победители первенств мира и Европы. Кроме этого, выдающийся наставник создал сильнейший тренерский коллектив, в который вошли 22 заслуженных тренера России и 2 заслуженных тренера СССР.

Церемония прощания с прославленным тренером пройдет в Волгограде в среду, 6 октября. По сообщению ТГ-канала «Ритуальный патруль», Константина Галузо похоронят на Краснооктябрьском кладбище областного центра.