Олбани
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главный тренер ФК «Ростов» признался, что регион не выделяет деньги на трансферы

Валерий Карпин высказался о влиянии смены губернатора региона на ФК «Ростов».

Источник: Комсомольская правда

Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин высказался о поддержке футбольного клуба в связи с кадровыми перестановками на посту губернатора Ростовской области.

— Не знаю, как повлияет смена губернатора. Менеджмент только вчера об этом узнал. Не знаю, повлияет ли. Область не участвовала в трансферах. Деньги как не давали, так и не будут давать, — цитирует Валерия Карпина издание championat.com.

Напомним, ранее пост главы донского региона покинул Василий Голубев. Временно исполняющим обязанности на этой должности назначили Юрия Слюсаря.

Добавим, 5 ноября ФК «Ростов» обыграл «Спартак» в кубковом матче. Ранее игру прокомментировал вратарь Рустам Ятимов.