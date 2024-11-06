Главный тренер ФК «Ростов» признался, что регион не выделяет деньги на трансферы

Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин высказался о поддержке футбольного клуба в связи с кадровыми перестановками на посту губернатора Ростовской области.
— Не знаю, как повлияет смена губернатора. Менеджмент только вчера об этом узнал. Не знаю, повлияет ли. Область не участвовала в трансферах. Деньги как не давали, так и не будут давать, — цитирует Валерия Карпина издание championat.com.
Напомним, ранее пост главы донского региона покинул Василий Голубев. Временно исполняющим обязанности на этой должности назначили Юрия Слюсаря.
Добавим, 5 ноября ФК «Ростов» обыграл «Спартак» в кубковом матче. Ранее игру прокомментировал вратарь Рустам Ятимов.