Заседание медицинского совета региона состоялось в Иркутске

В конце года по работе в рамках проекта предстоит подвести итоги так, как его действие закончится. Высокие результаты покажут, что Приангарье готово к новым нацпроектам. Они появятся в следующем году. Среди показателей, которых не удалось достичь региону — объем потребления алкоголя. Но в этом направлении работа идет.