Заседание медицинского совета региона состоялось в Иркутске

В Иркутской области прошло заседание медицинского совета под руководством губернатора Игоря Кобзева. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, главной темой собрания стало достижение определенных показателей по нацпроекту «Здравоохранение».
— Сегодня особое внимание необходимо уделить ряду показателей. Это прохождение профилактических медицинских осмотров и диспансеризация, цифровизация медицинской сферы, а также посещение пациентами детских поликлиник и поликлинических подразделений, — сказал Игорь Кобзев.
В конце года по работе в рамках проекта предстоит подвести итоги так, как его действие закончится. Высокие результаты покажут, что Приангарье готово к новым нацпроектам. Они появятся в следующем году. Среди показателей, которых не удалось достичь региону — объем потребления алкоголя. Но в этом направлении работа идет.
Например, принят законопроект о запрете продажи алкоголя в «наливайках» многоквартирных домов в ночное время. Также планируется создание специальной группы для работы с жителями Иркутской области. На заседании говорили и о развитии медреабилитации в регионе до 2030 и 2036 годов.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что губернатор Иркутской области посетил недостроенную картографическую фабрику в Иркутске. Сейчас полным ходом идет демонтаж старого объекта. На его месте предложили возвести детскую поликлинику.