Детский сад в Воронеже закрыли из-за проблем с отоплением

В мэрии пояснили, что поскольку температура в помещениях детского сада не соответствует установленным нормам, принято решение о временной приостановке работы образовательного учреждения. Администрация детского сада прилагает усилия для того, чтобы перераспределить воспитанников в другие сады. Над решением проблемы работают специалисты «Квадры», а также сотрудники городских коммунальных служб. В мэрии заверили, что вопрос находится на контроле городских управлений, ответственных за ЖКХ, а также образование и молодёжную политику.