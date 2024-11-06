Уфа борется со снегом

Бороться со снегом на уфимские улицы вышли 306 единиц спецтехники и 302 сотрудника, а во дворах работают 91 уборочная машина и почти 900 дворников, рассказали в мэрии.
Однако, несмотря на усилия коммунальщиков и властей города, заторов на дорогах и проблем с движением транспорта избежать не удалось — утром Уфу сковали пробки в 10 баллов. Ситуация была затруднена на всех основных улицах города, но сложнее всего была обстановка на Демском и Затонском шоссе, а также Оренбургском тракте, где образовались многокилометровые заторы в сторону исторического центра столицы. Кроме того, как сообщили «Башинформу» в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, сегодня с самого утра и до 13.00 оформлено 44 ДТП — 40 по Уфе и 4 по республике.
«Выпал первый снег, и город встал в 10-балльных пробках… Первый же снег и пробки. Пока ехал из Миловки до города, ни одной техники не увидел, каша, сугробы на объездной. Аварии, ДТП. Что будет дальше… Зима каждый год приходит)», — посетовал житель Азамат Баязитов в соцсетях. «Магистральная, Дагестанская, Демское шоссе не почищены вообще, ни одного снегоуборщика не увидели (((», — жалуется пользовательница Айгуль Мухаметшина. «Я, конечно, все понимаю, погода. Но как людям добираться на работу? Еще только зима начинается. Троллейбус № 16 ждали с 7.23, приехал почти в 7.50. Интервал движения какой должен быть? Это в сторону Менделеева», — негодует Ксения Гильманова. «К садику № 305 и лицею ничего не почищено… снежный коллапс».
Из-за непогоды профильные городские службы перешли на круглосуточный режим уборки территории. Как прокомментировали в администрации города, основное внимание сотрудники уделяют расчистке улично-дорожной сети, сперва — главным магистралям, затем второстепенным дорогам. За сутки для обработки мостов, путепроводов и сложных транспортных участков использовано 246 тонн противогололедных материалов.
В целом по республике дорожники трудятся в усиленном режиме. Только за прошедшие сутки на федеральных дорогах было задействовано 118 единиц техники, региональных — 360. Минтранс Башкирии рекомендует автомобилистам воздержаться от дальних маршрутов до более благоприятных условий и не выезжать в том случае, если еще не «переобули» зимнюю резину.
Напомним, единый телефон вызова экстренных служб — 112. круглосуточная диспетчерская «Башкиравтодора» — 8−927−950−59−59, диспетчерская УДХ РБ — 8−927−955−11−00.
В столице оставить заявку на уборку снега можно на интерактивной карте «Уфа снежная». Также действует ситуационный центр на базе ЕДДС, куда можно обратиться по уборке, отоплению и другим вопросам ЖКХ:
По поводу расчистки снега, если дом и территорию двора обслуживает УЖХ района, следует звонить по номерам:
— УЖХ Демского района: +7 (34−72) 81−22−30;
— УЖХ Калининского района: +7 (34−72) 38−65−11;
— УК Ленинского района: +7 (34−72) 86−51−74;
— УЖХ Октябрьского района: +7 (34−72) 35−66−95,
— УЖХ Орджоникидзевского района: +7 (34−72) 86−00−90;
— УЖХ Советского района: +7 (34−72) 00−23−36,
— Диспетчерская Управления жилищного хозяйства Уфы: +7 (34−72) 35−48−00,
По уборке и содержанию дорог, мостов и путепроводов:
— Управление коммунального хозяйства и благоустройства: