Уфа борется со снегом

«Выпал первый снег, и город встал в 10-балльных пробках… Первый же снег и пробки. Пока ехал из Миловки до города, ни одной техники не увидел, каша, сугробы на объездной. Аварии, ДТП. Что будет дальше… Зима каждый год приходит)», — посетовал житель Азамат Баязитов в соцсетях. «Магистральная, Дагестанская, Демское шоссе не почищены вообще, ни одного снегоуборщика не увидели (((», — жалуется пользовательница Айгуль Мухаметшина. «Я, конечно, все понимаю, погода. Но как людям добираться на работу? Еще только зима начинается. Троллейбус № 16 ждали с 7.23, приехал почти в 7.50. Интервал движения какой должен быть? Это в сторону Менделеева», — негодует Ксения Гильманова. «К садику № 305 и лицею ничего не почищено… снежный коллапс».