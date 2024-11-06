Выявлены уникальные половые клетки в организме морского червя из Японии

Проведенные исследователями опыты показали, что мужские половые клетки у этих червей обладали несколькими уникальными чертами и необычной траекторией развития, которая отличает Phoronis embryolabi от всех других форонид. В частности, биологи обнаружили, что эти клетки были значительно короче по длине, чем их аналоги из организма других червей, а также при этом их компоненты были тесно связаны между собой, что способствует более эффективному передвижению в ограниченных пространствах.