Выявлены уникальные половые клетки в организме морского червя из Японии

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Исследователи из России обнаружили, что живородящие морские черви-форониды, обитающие у берегов Японии, вырабатывают уникальные по структуре и свойствам «мужские» половые клетки, способные проникать через плотные ткани тела этих беспозвоночных существ на пути к оплодотворяемым яйцеклеткам. Об этом сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.
«Исследователи обнаружили, что жгутик этих клеток оснащен особым воротничком у основания, который вместе с волнообразными движениями позволяет им эффективно перемещаться даже в густой среде с высокой клеточной плотностью. В этом отношении они похожи на некоторых одноклеточных возбудителей болезней, которые используют аналогичные механизмы для перемещения в вязкой среде», — говорится в сообщении.
Данное открытие было совершено группой исследователей из Национального научного центра морской биологии имени Жирмунского, Высшей школы экономики и МГУ имени Ломоносова под руководством профессора НИУ ВШЭ Елены Темеревой при изучении редкого вида морских беспозвоночных, японского червя форониды Phoronis embryolabi. Эти существа обитают в норах роющих креветок и они являются их симбионтами-комменсалами (не приносящими пользу, но при этом безобидными сожителями).
Как отмечают биологи, ученых давно интересует то, как протекает цикл размножения этих живородящих беспозвоночных, чьи личинки уникальным образом развиваются внутри тела родительских червей. Для получения подобных сведений российские ученые проследили за тем, как формируются мужские половые клетки внутри особых прослоек тканей, окружающих кровеносные сосуды Phoronis embryolabi.
Проведенные исследователями опыты показали, что мужские половые клетки у этих червей обладали несколькими уникальными чертами и необычной траекторией развития, которая отличает Phoronis embryolabi от всех других форонид. В частности, биологи обнаружили, что эти клетки были значительно короче по длине, чем их аналоги из организма других червей, а также при этом их компоненты были тесно связаны между собой, что способствует более эффективному передвижению в ограниченных пространствах.
По мнению ученых, все эти необычные особенности в структуре половых клеток Phoronis embryolabi являются ключевой частью стратегии выживания этого вида, чьи представители обитают в экстремальной и необычной для форонид среде. Последующее изучение других аспектов цикла размножения этих беспозвоночных поможет ученым понять, каким образом они приспособились к жизни в норах роющих креветок, подытожили исследователи.