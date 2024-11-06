На Омск обрушилась еще одна погодная напасть

Читатели «СуперОмска» сообщили о неприятных осадках, которые представляют собой не дождь и не снег в чистом виде (на фото). Ледяные капли атакуют омичей местами по городу.
Согласно прогнозам синоптиков, непогода в Омске продлится
Погода принесла Омску еще одну погодную напасть. Наряду с метелью, то есть резким ветром и обильным снегопадом, в Омске начались и другие осадки — ледяной дождь.
Читатели «СуперОмска» сообщили о неприятных осадках, которые представляют собой не дождь и не снег в чистом виде (на фото). Ледяные капли атакуют омичей местами по городу.
Согласно прогнозам синоптиков, непогода в Омске продлится