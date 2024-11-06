Олбани
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Омск обрушилась еще одна погодная напасть

Погода принесла Омску еще одну погодную напасть. Наряду с метелью, то есть резким ветром и обильным снегопадом, в Омске начались и другие осадки — ледяной дождь.

Сейчас в Олбани: +17° 4 м/с 77% 753 мм рт. ст. +12°
Источник: SuperOmsk.ru

Читатели «СуперОмска» сообщили о неприятных осадках, которые представляют собой не дождь и не снег в чистом виде (на фото). Ледяные капли атакуют омичей местами по городу.

Согласно прогнозам синоптиков, непогода в Омске продлится 6—7 ноября 2024 года.