10-балльные пробки, сугробы и ограничение движения на трассах: на Уфу обрушился первый снегопад

Снегопад начался еще вечером 5 ноября, причем мело по всей Башкирии. Из-за сильной гололедицы и плохой видимости было принято решение ограничить движение грузового и пассажирского транспорта на дороге Белорецк-Учалы-Миасс, на участке между Белорецком и Казаккулово. Также ограничено движение для грузовиков и фур на автодороге Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск. Речь идет об участке дороги с 249 по 275 км в Абзелиловском районе. Также с вечера 5 ноября закрыто движение в Баймакском и Зилаирском районах по дороге Магнитогорск — Ира, речь идет об участке между Сибаем и Верхней Казармой. Впрочем, уже к 12.30 по местному времени 6 ноября на всех дорогах восстановили штатное движение.