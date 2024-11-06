10-балльные пробки, сугробы и ограничение движения на трассах: на Уфу обрушился первый снегопад

В ночь на 6 ноября на Уфу обрушился первый снегопад, а уже утром горожане удивлялись настоящей новогодней картинке за окном. А вот коммунальщикам и автомобилистам было не до восторга: с утра город сковали десятибалльные пробки, кое-где даже автобус забуксовал в снегу, так что толпой пришлось его выталкивать на дорогу. А дворники и спецтехника спешно расчищает заметенные дворы. Как Уфа переживала последствия снегопада — собрали в нашем материале.
По машинам можно оценить уровень выпавшего за ночь снега Яна БАЗЕКИНА.
ЗА НОЧЬ ВЫПАЛО ДО 23% ОТ МЕСЯЧНОЙ НОРМЫ ОСАДКОВ.
Как сообщили в Башгидрометцентре, за ночь в Уфе выпало от 17 до 23 процентов от месячной нормы осадков, то есть от 8 до 11 мм снега. Общая высота снежного покрова в городе составила 7 сантиметров. Синоптики уточняют, что циклон еще не покинул республику, поэтому в Башкирии сохранится снегопад. В МЧС предупредили об опасности сильного отложения мокрого снега на проводах и деревьях, поэтому пешеходам следует быть максимально внимательными. На дорогах также прогнозируются снежные накаты и наносы, гололедица.
Кое-где ветки деревьев прогнулись под тяжестью мокрого снега Яна БАЗЕКИНА.
Ожидается, что непогода утихнет к 7 ноябрю. Осадки сохранятся, но это будет уже легкий снежок, а не снегопад. Порывы ветра снизятся до умеренных, температура воздуха ночью снизится до −10; −6, днем чуть потеплеет −5; −1.
ОГРАНИЧИЛИ ДВИЖЕНИЕ НА ТРАССАХ.
Снегопад начался еще вечером 5 ноября, причем мело по всей Башкирии. Из-за сильной гололедицы и плохой видимости было принято решение ограничить движение грузового и пассажирского транспорта на дороге Белорецк-Учалы-Миасс, на участке между Белорецком и Казаккулово. Также ограничено движение для грузовиков и фур на автодороге Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск. Речь идет об участке дороги с 249 по 275 км в Абзелиловском районе. Также с вечера 5 ноября закрыто движение в Баймакском и Зилаирском районах по дороге Магнитогорск — Ира, речь идет об участке между Сибаем и Верхней Казармой. Впрочем, уже к 12.30 по местному времени 6 ноября на всех дорогах восстановили штатное движение.
ГОРОД СКОВАЛИ ДЕСЯТИБАЛЛЬНЫЕ ПРОБКИ.
Конечно же, главным последствием ночного снегопада стали десятибалльные пробки в утренний час пик. Заторы возникали по всему городу: особенно в его центре, на улицах Октябрьской революции, Заки Валиди и Пушкина. Затруднено движение машин было на проспекте Салавата Юлаева, улицах Революционной, Зорге, Галле, 50 лет СССР, Шафиева, проспекте Октября. Образовалась пробка и на выезде из Сипайлово. Тут к непогоде добавилось и ДТП, из-за чего встали улицы Гагарина, Жукова и Сипайловская. На севере города пробки образовались на Первомайской, Тоннельной, Уфимском шоссе, Александра Невского.
Из-за затора в Кузнецовском Затоне люди часами не могли уехать на работу. Фото: соцсети.
Гигантский затор образовался и в Кузнецовском Затоне: некоторые водители вынуждены были по часу стоять в пробке. По их словам, всему виной недостроенная дорога на улице Пугачева. Местные жители рассказывают в соцсетях, что коммунальщики пригнали снегоуборочную технику, но и она встала в пробке.
Снегоуборочная техника попросту застряла в пробке. Фото: соцсети.
В свою очередь в региональном Минтрансе уфимцев предупредили о возможных задержках и перебоях в работе общественного транспорта. И немудрено, ведь многие автобусы просто застревают на дороге в снежной каше. Например, 75-й популярный маршрут увяз в сугробе, поэтому на помощь пришлось выйти пассажирам и горожанам, ожидающих свой автобус на остановке. Только навалившись всей толпой, они смогли вытолкать его на дорогу.
— Любишь кататься, люби и саночки возить, — подтрунивают уфимцы над ситуацией в соцсетях.
Пассажирам пришлось самим выталкивать забуксовавший на дороге автобус, чтобы попасть на работу. Фото: соцсети.
«В ГОРОДЕ НЕ ПРОЙТИ, НИ ПРОЕХАТЬ!».
Ситуация с пробками и занесенными дорогами не оставила горожан равнодушными, и многие из них разразились гневными комментариями в соцсетях.
— Вы скажите нам, народу, вы нас за людей считаете нет? Хвалитесь, что идеально готовы к зиме, а по факту вся улица Сочинская и Кувыкина стояли в пробках, потому что все буксуют. На Тукаева блестит, а город стоит! — возмущается Эдуард К. — Почему дорожные службы начинают работать в 8.00, зная, что будет снегопад? Снегопад начался вчера вечером!
— Где главный дворник города? Спит? Где хваленая пару дней назад снегоуборочная техника? В городе ни пройти, не проехать! К остановкам не пройти, пешеходные дорожки завалены! — негодует Эля Т.
Дороги покрылись густой снежной кашей, машинам не так-то легко проехать Яна БАЗЕКИНА.
— Как всегда, совершенно неожиданно у дорожников началась зима. Ничего не меняется из года в год, — вздыхает Снежана С.
— Ничего не меняется. Снег не чистят, лед под ногами. Горы снега не должны скапливаться за тротуарами, из-за ледяной корки не пройти, но за этим никто не следит, — жалуется Анна Т.
Да и пешеходам сложно передвигаться по дворам, увязая в занесенной дороге Яна БАЗЕКИНА.
«РАБОТАЕМ В КРУГЛОСУТОЧНОМ РЕЖИМЕ».
Как сообщили в пресс-службе уфимской администрации, из-за непогоды все городские коммунальные и жилищные службы работают в круглосуточном режиме. Всего на уборку заснеженных улиц вышло 397 единиц техники. Особое внимание уделяется расчистке дорог — сначала главных магистралей, затем и второстепенных дорог. Все мосты, путепроводы и сложные участки обрабатываются противогололедными материалами, за сутки коммунальщики уже израсходовали 246 тонн.
В мэрии отчитались, что коммунальные службы работают в круглосуточном режиме. Фото: уфимская мэрия.
— В ночь на 6 ноября и в дневную смены на уборке улиц Уфы всего были задействованы 306 единиц коммунальной техники и 302 сотрудника. На дворовых территориях работает 91 единица техники и 842 дворника. рассказали в городской администрации.
В свою очередь в республиканской Госавтоинспекции всех автолюбителей призвали соблюдать скоростной режим и правила безопасной езды, а также срочно поменять резину на зимнюю, если кто еще не успел этого сделать.
Тяжело приходится и куриерам — попробуй проехать на велосипеде по сугробу Яна БАЗЕКИНА.
— Пешеходам также следует проявлять максимум осторожности. При отсутствии тротуара или пешеходной дорожки нужно передвигаться только по обочине навстречу движущимся автомобилям и не забывать о необходимости наличия светоотражающих элементов в темное время суток, — напомнили в ведомстве.