Самолет из Новосибирска в Дубай задержали на сутки

Вылет самолета из Новосибирска в Дубай, который должен был состояться 6 ноября, перенесли на 9 утра следующего дня. Информация появилась на онлайн-табло Толмачево.
Рейс FZ 964, принадлежащий авиакомпании «Flydubai», должен был отправиться в Дубай 6 ноября в 5:40. Регистрация началась в 2:40, но самолет никуда не полетел, и рейс перенесли на 9:40 7 ноября.
О причинах переноса не сообщается.
Ранее «Прецедент» писал, что из-за атаки Израиля задержали рейс в Дубай. А также самолет из Якутска сутки не мог долететь до Новосибирска.
Валерия ПЛЮСНИНА.