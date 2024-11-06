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Самолет из Новосибирска в Дубай задержали на сутки

О причинах переноса пока не сообщили.

Источник: Freepik

Вылет самолета из Новосибирска в Дубай, который должен был состояться 6 ноября, перенесли на 9 утра следующего дня. Информация появилась на онлайн-табло Толмачево.

Рейс FZ 964, принадлежащий авиакомпании «Flydubai», должен был отправиться в Дубай 6 ноября в 5:40. Регистрация началась в 2:40, но самолет никуда не полетел, и рейс перенесли на 9:40 7 ноября.

О причинах переноса не сообщается.

Ранее «Прецедент» писал, что из-за атаки Израиля задержали рейс в Дубай. А также самолет из Якутска сутки не мог долететь до Новосибирска.

Валерия ПЛЮСНИНА.