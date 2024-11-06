Электричество частично отключилось в Свердловском районе Иркутска

Частичное отключение электричества произошло в Свердловском районе Иркутска сегодня, 6 ноября, в 16:21. Под отключение попала часть домов на улицах: 1-я Железнодорожная, 2-я Железнодорожная, Белинского, Герцена, Гоголя, Жуковского, Звездинская, Кайская, Касьянова, Клары Цеткин, Колхозная, Маяковского, Профсоюзная, Пушкина, Румянцева, Челнокова, Чернышевского, Шмидта, пишет ИА IrkutskMedia.