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Электричество частично отключилось в Свердловском районе Иркутска

Специалисты выехали для выяснения причины случившегося.

Источник: IrkutskMedia.ru

Частичное отключение электричества произошло в Свердловском районе Иркутска сегодня, 6 ноября, в 16:21. Под отключение попала часть домов на улицах: 1-я Железнодорожная, 2-я Железнодорожная, Белинского, Герцена, Гоголя, Жуковского, Звездинская, Кайская, Касьянова, Клары Цеткин, Колхозная, Маяковского, Профсоюзная, Пушкина, Румянцева, Челнокова, Чернышевского, Шмидта, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщает тг-канал (18+) «Свет38», бригада «Южных электрических сетей» направлена для определения и устранения причины отключения.

Ориентировочное время восстановления электроснабжения — 20:00.

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