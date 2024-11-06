Названы сроки монтажа главной новогодней ели Владивостока

Ёлка будет та же, что и в прошлом году — 20-метровый конус из искусственных хвойных веток со светодиодной макушкой, украшенный красными и золотыми шарами. Монтаж самой конструкции нужно будет осуществить до 17 декабря, а к 24 декабря — подключить к электричеству.
Примерно в этот же срок главный символ праздника установили и в прошлом году. А вот новогодний городок с катком, фотозонами и фудкортом еле успели доделать к праздникам, работы завершили к 30 декабря. У горожан были опасения, что открытие городка состоится уже в январе. А вот городские фейерверки не состоялись — эти развлечения отменили из-за трагедии в Белгороде — атаки ВСУ на гражданские объекты. 2023 год Владивосток тоже встречал без салюта в связи с необходимостью «соблюдать меры общественной безопасности».
Напоминаем, уже определены официальные адреса продаж натуральных хвойных деревьев — ёлочных базаров и автолавок. Администрация была готова сдать предпринимателям в аренду 12 точек, расторговать удалось всего семь: этот бизнес нынче не слишком прибыльный. Также объявлена закупка детских сладких новогодних подарков от имени губернатора. По ТЗ каждый набор должен весить не менее 650 грамм и содержать не менее 43 сладостей, такое же требование было и год назад.