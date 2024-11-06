Названы сроки монтажа главной новогодней ели Владивостока

Примерно в этот же срок главный символ праздника установили и в прошлом году. А вот новогодний городок с катком, фотозонами и фудкортом еле успели доделать к праздникам, работы завершили к 30 декабря. У горожан были опасения, что открытие городка состоится уже в январе. А вот городские фейерверки не состоялись — эти развлечения отменили из-за трагедии в Белгороде — атаки ВСУ на гражданские объекты. 2023 год Владивосток тоже встречал без салюта в связи с необходимостью «соблюдать меры общественной безопасности».