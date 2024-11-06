В Ростове не хватает 1121 водителя общественного транспорта

В Ростове сохраняется дефицит водителей общественного транспорта. Сейчас их не хватает 1121 человек, в ответ на официальный запрос «КП — Ростов-на-Дону» сообщили в администрации города.
— В настоящее время дефицит водительского состава в транспортных предприятиях, обслуживающих муниципальные маршруты города Ростова-на-Дону, составляет 51%, — сообщается в ответе горадминистрации.
Напомним, что в целом по Ростовской области нехватка водителей общественного транспорта составила 40%. При этом в регионе многие маршруты оказались нерентабельны.