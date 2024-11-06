В Воронежской области решают проблему йододефицита

Воронежская область относится к территориям с природным йододефицитом, здесь фиксируют большое число эндокринных заболеваний.
— Эта программа призвана не просто найти отражение на бумаге, а реализоваться в практической плоскости, — подчеркнул Сергей Лукин. — Проведены исследования, в ходе которых были обследованы порядка 1000 детей от семи до 10 лет, 100 кормящих мам и 100 беременных женщин. Далее специалисты проанализируют результаты исследования и дадут к концу года рекомендации по профилактике и разработке системных мер по снижению заболеваний щитовидной железы.
Патологии щитовидной железы лидируют среди эндокринных заболеваний. На территории РФ им подвержены от 20 до 40 процентов населения, при этом 80 процентов случаев связаны с йододефицитом. По словам министра здравоохранения региона Игоря Банина, оценка йодной обеспеченности населения необходима для того, чтобы в последующем можно было оптимизировать методы профилактики и лечения патологий.
В рамках исследований были проведены анкетирование, УЗИ щитовидной железы и антропометрия, забор биологических материалов. Следующий этап исследования — аналитический, он завершится в конце года.
— Нам очень важно то обследование, которое мы провели. Оно, во-первых, дало результаты, и мы эти результаты получим к декабрю и обсчитаем. И на основании этих результатов мы поймем, что на сегодняшний день происходит в Воронеже и в Воронежской области в части йодной обеспеченности населения из группы высокого риска развития йододефицитных заболеваний, — отметила заместитель директора ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» Минздрава России — директор Института клинической эндокринологии, член-корреспондент РАН Екатерина Трошина.
— Исходя из результатов обследования, можем переходить к практическим действиям не только в части медицины, но и при производстве продуктов. Мы сейчас активно продвигаем тему органического земледелия — у нас реализуются, наверное, самые крупные проекты в России. Но и функциональное питание — тоже тема, мне кажется, очень правильная, — сказал губернатор Александр Гусев.
Воронежский опыт будет тиражироваться на другие субъекты страны.