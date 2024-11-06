В Воронежской области решают проблему йододефицита

— Нам очень важно то обследование, которое мы провели. Оно, во-первых, дало результаты, и мы эти результаты получим к декабрю и обсчитаем. И на основании этих результатов мы поймем, что на сегодняшний день происходит в Воронеже и в Воронежской области в части йодной обеспеченности населения из группы высокого риска развития йододефицитных заболеваний, — отметила заместитель директора ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» Минздрава России — директор Института клинической эндокринологии, член-корреспондент РАН Екатерина Трошина.