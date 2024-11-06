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На 65-м году жизни умерла сестра Принса, певица Тайка Нельсон

В возрасте 64 лет скончалась американская артистка Тайка Нельсон, единственная родная сестра рок-звезды Принса, ушедшего из жизни в 2016-м. Причина смерти не называется.

Источник: Звук

В возрасте 64 лет скончалась американская артистка Тайка Нельсон, единственная родная сестра рок-звезды Принса, ушедшего из жизни в 2016-м. Причина смерти не называется.

Новость сообщил изданию The Minnesota Star Tribune сын Тайки.

На счету Нельсон четыре полноформатника, последний из которых, Hustler, вышел в 2011 году. Ее трек Marc Anthony’s Tune достиг 33-го места в чарте Billboard The Hot R&B/Hip-Hop Songs.

В последний раз артистка появлялась на сцене в 2018-м. В июне Тайка собиралась дать прощальный концерт в своем родном городе Миннеаполисе, но заболела.

По словам исполнительницы, она всегда была не певицей, а писательницей. Летом Нельсон заявила, что работает над мемуарами и микстейпом.

Ранее Принса посмертно ввели в Зал славы авторов песен.