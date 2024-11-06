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Богослужения в храме ЮВО в Ростове-на-Дону планируют начать в мае

Весной главный воинский храм ЮВО в Ростове откроют для православных верующих.

Источник: Комсомольская правда

Богослужения в главном воинском храме ЮВО в Ростове-на-Дону должны начать уже в мае 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Напомним, строительные работы сейчас ведутся на территории храмового комплекса Святого Георгия Победоносца, на улице 339-й Стрелковой Дивизии.

Планируемая высота будущего архитектурного объекта — 40 метров, а диаметр купола — 18 метров. Службы смогут посещать до 1500 человек. По данным властей, на территорию комплекса уже доставили иконы алтаря, выполненные в технике мозаики.

К этому моменту работают школа церковных искусств и флористическая мастерская. Также вблизи главного воинского храма ЮВО собираются создать патриотический центр.