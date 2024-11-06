Российская экспедиция Russian Ocean Way завершилась в Кронштадте

28 февраля 2023 года путешественники начали пересекать Тихий океан, где потерпели крушение и потеряли тримаран. Для продолжения экспедиции они использовали похожее судно — парусный надувной катамаран. Однако в начале сентября 2023 года недалеко от Австралии на катамаран напали акулы. Экипаж спасли, но участники кругосветки остались без судна и оборудования. В Австралии один из меценатов предоставил мореплавателям твердокорпусный парусник, на котором они и продолжают путешествие.