Российская экспедиция Russian Ocean Way завершилась в Кронштадте

ТОМСК, 6 ноября. /ТАСС/. Российские путешественники, совершающие кругосветную экспедицию «По пути русских кругосветных мореплавателей» (Russian Ocean Way), завершили свое путешествие, дойдя до последней точки — Кронштадта. Об этом сообщили в пресс-службе экспедиции.
«Томич Евгений Ковалевский и новосибирец Станислав Березкин 6 ноября дошли до финальной точки маршрута экспедиции “По пути русских кругосветных мореплавателей”. За три с половиной года странствий команда прошла 35 тысяч морских миль и 32 страны, пережила два крушения и нападение акул, успешно справилась со многими другими приключениями. Со старта кругосветки 1 июля 2021 года их было немало», — сказано в сообщении.
О кругосветке.
Руководитель экспедиции Евгений Ковалевский (Томск) и капитан экспедиции Станислав Березкин (Новосибирск) начали кругосветное путешествие «По пути русских кругосветных мореплавателей», проходящее под эгидой Томского отделения Русского географического общества, 1 июля 2021 года из Кронштадта. Оно проходит по тем же маршрутам, которыми когда-то следовали Иван Крузенштерн (1770−1846), Федор Литке (1797−1882) и Фаддей Беллинсгаузен (1778−1852).
28 февраля 2023 года путешественники начали пересекать Тихий океан, где потерпели крушение и потеряли тримаран. Для продолжения экспедиции они использовали похожее судно — парусный надувной катамаран. Однако в начале сентября 2023 года недалеко от Австралии на катамаран напали акулы. Экипаж спасли, но участники кругосветки остались без судна и оборудования. В Австралии один из меценатов предоставил мореплавателям твердокорпусный парусник, на котором они и продолжают путешествие.