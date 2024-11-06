Технари против педагогов: закрытие корпусов ПИ ТОГУ обнажило конфликт внутри вуза

С 30 октября не утихает скандал вокруг педагогического института ТОГУ. Руководство университета приняло решение закрыть все шесть корпусов в центре города и перевести занятия в здание ХГУЭП — «нархоза». Студенты неоднократно жаловались на ужасное состояние четвертого корпуса, который давно требовал капитального ремонта, да и с шестым было не все хорошо. Но новость о том, что будут закрыты все шесть корпусов, вызвала общественный резонанс. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
ДОЖДИ И ДЫРЯВАЯ КРЫША ТЕНДЕР ЖДАТЬ НЕ СТАЛИ
В феврале будущего года будет ровно десять лет, как ТОГУ поглотил бывший ДВГГУ, ныне ПИ ТОГУ.
«После слияния с ТОГУ в лучшую сторону изменилась зарплата педагогов. Конечно, учебной нагрузки и дополнительной работы тоже стало больше. Ремонты, которые регулярно проводились и были направлены на поддержание аудиторного фонда ДВГГУ, перестали быть регулярными и своевременными. Нам постоянно говорили, что есть определенный регламент, что нельзя просто взять и сразу начать все ремонтировать. Что необходимо сначала объявить тендер на ремонт, но дожди и проблемная крыша не стали ждать, когда кто-то выиграет тендер», — рассказал редакции «КП» сотрудник ПИ ТОГУ.
В своем официальном заявлении администрация ТОГУ сообщила, что с момента присоединения ДВГГУ к ТОГУ университет направил на ремонт 201 миллион рублей. Преподаватели ПИ ТОГУ просили показать отчетную документацию о проделанной работе. На это ректор ответил, что ознакомиться с бумагами можно на личной встрече с ним. В итоге документацию так никто из сотрудников и не увидел.
Сообщение о закрытии корпусов и переезде всего педагогического в здание «нархоза» было опубликовано от имени ректора ТОГУ 30 октября.
«Этот шаг не только поможет нам улучшить условия обучения, но и создаст более сплоченную атмосферу внутри нашего университета. Мы уверены, что совместная работа в двух соседних зданиях позволит нам выстроить более эффективные процессы, обмениваться опытом и идеями, а также укрепить наше сообщество», — сказал ректор ТОГУ Юрий Марфин.
РАЗЛОМ
Заявление вызвало массу споров, уже через сутки только в телеграм-канале под записью появилось 753 сообщения. Студенты и сотрудники педагогического не понимали, почему не было общего собрания, почему решение было принято так резко и в середине учебного года, а не летом, например. После этого администраторы ресурса попытались погасить скандал и убрали возможность комментирования публикаций.
«Ситуация обнажила конфликт между студентами “педа” и “политена”. Все, что было не так очевидно — вышло наружу. В основном учащиеся демонстрировали либо неприязнь, либо равнодушие. Хотя студенты, которые ездят в “политен” с первого курса, адаптировались лучше, чем старшекурсники. Есть ребята, которые действительно дружат, меньше чувствуется разлом, и что они из разных корпусов. Старшекурсникам, конечно, сложнее. Очень много было диалогов на грани взаимных оскорблений и пассивной агрессии», — добавил сотрудник.
«ЗАЧЕМ ЗАКРЫВАТЬ ВСЕ ШЕСТЬ?»
Руководство ТОГУ настаивает, что закрытие корпусов — это вопрос безопасности. Что долгие десятилетия — еще до присоединения — корпуса нуждались в ремонте. Но студенты единогласно говорят, что в плохом состоянии был лишь четвертый корпус, зачем закрывать все шесть?
«На одно из множества обращений ректор ответил, что в шестом корпусе стоит скобка на здании. И что это было временное решение, и в будущем здание требует реконструкции. Эту информацию все знали давно и сильно по этому поводу никто из сотрудников не переживал, поскольку этот корпус — бывшее общежитие и не воспринимался как важный. Руководство постепенно переводило занятия в главный корпус. Но на пятый корпус (спортивный комплекс) никто не жаловался, насколько нам известно», — сообщил источник.
Встречу со студентами и сотрудниками ПИ ТОГУ ректор провел 5 ноября. Со слов участников встречи, руководство ТОГУ непреклонно — переезду быть, содержание корпусов обходится слишком дорого, а ремонт непосилен. Договориться не получилось, ведь договариваться никто не собирается. И все это происходит накануне праздничных мероприятий, посвященных 90-летию педагогического института, которые планировались в ноябре.
31 октября на своих ресурсах следком сообщил, что в Хабаровске проводится проверка опубликованной в соцмедиа информации о ненадлежащем содержании учреждения высшего профессионального образования. Предположительно речь идет о ПИ ТОГУ, об этом свидетельствует дата публикации, но пока официально следком эту информацию не подтвердил. По итогам проверки будут установлены обстоятельства случившегося и дана правовая оценка действиям должностных лиц.
Редакция «КП» продолжает следить за развитием событий.