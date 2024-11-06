Технари против педагогов: закрытие корпусов ПИ ТОГУ обнажило конфликт внутри вуза

«На одно из множества обращений ректор ответил, что в шестом корпусе стоит скобка на здании. И что это было временное решение, и в будущем здание требует реконструкции. Эту информацию все знали давно и сильно по этому поводу никто из сотрудников не переживал, поскольку этот корпус — бывшее общежитие и не воспринимался как важный. Руководство постепенно переводило занятия в главный корпус. Но на пятый корпус (спортивный комплекс) никто не жаловался, насколько нам известно», — сообщил источник.