В метель происходят отключения электричества в Омске

Так, читатели «СуперОмска» сообщили о пропаже электроснабжения на проспекте Космическом. В районе пересечения с улицей Товстухи и остановки «Рынок» (на фото) перестали работать все светофоры, лишь добавляя сумятицы на дорогах.
Кроме того, сервис мэрии Омска «Мой дом» передает, в Чкаловском поселке света нет по следующим адресам: улица 50-летия ВЛКСМ, 2, 2б, 2 В, 4, 4а, 4б, 4 В, 8а, улица Романенко, 15б, 17.
Однако на месте уже работают сотрудники «ОмскЭлектро», отважно сражаясь с порывами ветра. Несмотря на сложности с питанием, троллейбусное движение сохраняется.