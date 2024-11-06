Часы работы музея имени Нестерова в Уфе были продлены

В Уфе музей Нестерова изменил график работы. Об этом предупредили в культурном учреждении.
Так, из-за высокой посещаемости выставки из Третьяковской галереи, которая в эти дни работает в Уфе, музей теперь работает с 10 утра до 9 вечера ежедневно, кроме понедельника.
Напомним, 49 картин привезли в столицу Башкирии в рамках 450-летнего юбилея Уфы. Экспозицию можно посмотреть в четырех залах музея до 15 декабря.
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