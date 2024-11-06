Экс-главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин возглавит Хабаровский «Амур»

Сейчас «Амур» после 23 матчей регулярного чемпионата с 12 очками занимает последнее место в лиге. Хабаровчане потерпели поражения в последних девяти матчах и побили антирекорд «Спартака» по безголевому времени — почти шесть часов. Причем 7 ноября «тиграм» предстоит встретиться с действующим обладателем Кубка Гагарина — магнитогорским «Металлургом».