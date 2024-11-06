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Экс-главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин возглавит Хабаровский «Амур»

Предварительно контракт рассчитан на полтора года.

Источник: Хабаровский край сегодня

По предварительной информации хабаровский хоккейный клуб «Амур» договорился о подписании контракта с главным тренером Алексеем Заварухиным сроком на полтора года, который заменит покинувшего недавно свой пост Андрея Мартемьянова, передает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Спорт-Экспресс».

По ходу прошлого сезона Континентальной хоккейной лиги специалист возглавил челябинский «Трактор», с которым дошел до полуфинала Кубка Гагарина.

Сейчас «Амур» после 23 матчей регулярного чемпионата с 12 очками занимает последнее место в лиге. Хабаровчане потерпели поражения в последних девяти матчах и побили антирекорд «Спартака» по безголевому времени — почти шесть часов. Причем 7 ноября «тиграм» предстоит встретиться с действующим обладателем Кубка Гагарина — магнитогорским «Металлургом».

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