Литовец на Lexus задержан с боеприпасами в Беларуси на границе с Литвой

Инцидент произошел в погранпункте «Каменный Лог». Литовец хотел в въехать в Беларусь на личном «Лексусе». Иностранец выбрал «красный» коридор, чтобы задекларировать автомобиль. Он сказал, что больше не перемещает никаких других товаров, которые подлежат декларированию.