Литовец на Lexus задержан с боеприпасами в Беларуси на границе с Литвой

Гродненские таможенники задержали гражданина Литвы, который пытался ввезти в Беларусь боеприпасы, сообщили в Государственном таможенном комитете.
Инцидент произошел в погранпункте «Каменный Лог». Литовец хотел в въехать в Беларусь на личном «Лексусе». Иностранец выбрал «красный» коридор, чтобы задекларировать автомобиль. Он сказал, что больше не перемещает никаких других товаров, которые подлежат декларированию.
Таможенники обнаружили спрятанные в личных вещах гражданина Литвы боеприпасы. Фото: ГТК.
Однако в его личных вещах обнаружили спрятанные боеприпасы к огнестрельному оружию. Два магазина с 34 боевыми патронами к ручному стрелковому нарезному огнестрельному оружию калибра 9 миллиметров мужчина пытался незаконно ввезти в Беларусь.
Литовца задержали за незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС боеприпасов (ч.1 ст.333−1 Уголовного кодекса Беларуси), ему грозит до 7 лет тюрьмы.
А ранее россиянин думал незаметно ввезти в Беларусь новое авто по старым документам: «Той же марки и того же цвета, но новее».