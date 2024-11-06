Омичка рассказала, как ей удалось выиграть в лотерею 5 миллионов

Жительница Омска выиграла в онлайн-лотерею 5 млн рублей. Как сообщили организаторы лотереи, первое время омичка получала только небольшие суммы. В какой-то момент она купила 10 билетов, пять из которых в день розыгрыша оказались выигрышными. Один из них принёс женщине сразу 5 млн рублей.
По словам омички, победить ей помогло предчувствие. Если она сама выбирала числовые комбинации специальным образом, то выигрывать не получалось. В этот раз она использовала функцию случайного автозаполнения игровых полей и победила.